Zaini, quaderni e colori per 100 bambini in difficoltà: a Bari Croce Rossa lancia la raccolta di materiale scolastico

Con l'anno scolastico che ormai è partito, sempre più famiglie si trovano in difficoltà per l'acquisto del materiale di cancelleria per i propri figli. Spese che Croce Rossa Italiana sta sostenendo grazie alla raccolta di materiale 'Uno zaino per amico': l'iniziativa, realizzata in collaborazione con Agesci - Gruppo Scout Santo Spirito 1 e GRUPPO SCOUT BARI 9, è partita nel week-end: sono 17 i punti in cui si possono donare i propri materiali scolastici o acquistarne di nuovi per un centinaio di bambini seguiti dalla Croce rossa italiana sezione di Bari e dagli enti partner del progetto. Le donazioni possono essere effettuate in parrocchie, librerie, cartolerie e centri di volontariato: al momento partecipano all'iniziativa Parrocchia Cattedrale Bari - Vita della comunità, Parrocchia "Stella Maris" Bari-Palese , Parrocchia Spirito Santo - Bari -Santo Spirito, Coop master Puglia - in via Buccari n.9 - Bari, Alter discount in via Che Guevara n.31 - Bari, Equanima Onlus - Banco Abbigliamento ed Usato Solidale, Cartolibreria Futura, Cartoleria Giuseppe Tanzi & figli s.a.s., Legatoria Salesiana - via Papa Innocenzo XII, 22 - Bari, Parrocchia San Nicola Catino, Parrocchia San Marcello - Bari, Gruppo scout 8 Bari, Cartoleria Santoro e La Feltrinelli Bari.

Nel primo week-end di 'Uno zaino per amico' sono stati raccolti una cinquantina di quaderni, 10 zaini, una cinquantina di diversi materiali di cancelleria (penne, colori, matite, ecc), ma la raccolta proseguirà anche nei prossimi giorni. "Ora che la pandemia Covid è alle spalle sono cambiate le esigenze di aiuto, diversificandosi. Se la generosità dei baresi continuerà in questa direzione, siamo sicuri di riuscire ad aiutare tutte le famiglie che stiamo seguendo nell'iniziativa, magari regalando a ciascuno anche uno zaino per rendere sereno questo avvio di anno scolastico".