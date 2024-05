La Race For The Cure 2024 a Bari, in migliaia per le vie del centro tra sport e prevenzione contro i tumori al seno

In migliaia hanno affollato questa mattina le vie del centro di Bari per l'edizione 2024 della 'Race for the Cure' l'appuntamento con lo sport e la salute incentrato sulla lotta ai tumori del seno e organizzato dall'associazione Susan G. Komen Italia.

Il percorso, che si è snodato tra le strade del Murattiano, il lungomare e altri luoghi del centro, ha visto numerosi partecipanti alle varie corse in programma, ovvero una 10 km riservata agli atleti, ma anche la 5 km e la passeggiata da 2 km aperte a tutti.

Oltre all'aspetto più sportivo, la Race of The Cure ha visto l'allestimento, come di consueto, del Villaggio della Salute in piazza Libertà, con attività di fitness, intrattenimento, momenti di benessere psicologico, di promozione della sala alimentazione e diverse conferenze sui temi della salute e della prevenzione.