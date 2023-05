Race For The Cure a Bari, monumenti illuminati di rosa per una settimana

La fontana monumentale di piazza Moro e la torre del Palazzo della Città metropolitana saranno illuminate di rosa, dal'8 al 14 maggio, per rendere omaggio alle tante donne che ogni giorno affrontano il tumore alla mammella. Lo ha deciso il Comune di Bari, accogliendo la richiesta del Comitato Regionale Puglia Susan Komen Italia, nella settimana della Race for the Cure che si svolgerà nel capoluogo pugliese dal 12 al 14 maggio.