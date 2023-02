Nel Policlinico un radiofarmaco per la diagnosi precoce del tumore alla prostata: "Esame preciso e non invasivo"

Un radiofarmaco prodotto ed utilizzato nel Policlinico di Bari per la diagnosi, precisa e precoce, del tumore alla prostata. Il nuovo preparato medico scientifico, il 68Gallio-Psma-11, è utilizzato dallo scorso luglio, nei laboratori dell'Unità Operativa di Medicina Nucleare in pazienti sospetti o affetti da carcinoma alla prostata.

Il radiofarmaco è utilizzato attraverso l'esame clinico Pet/Ct (il più sensibile nel settore e non invasivo per i pazienti), che individua tutte le sedi della malattia, in fase primitiva o secondaria, con una sola scansione del corpo. Le scansioni Pet/tc rilevano anche minimi segni della patologia oncologica e permettono di sviluppare strategie terapeutiche oltre a monitorare la risposta ai trattamenti curativi.

L'Unità Operativa di Medicina Nucleare del Policlinico di Bari è la prima in Puglia a sviluppare questa sofisticata pratica clinica, una delle poche nel Sud Italia. Il radiofarmaco sviluppato all'interno del Policlinico è utilizzato direttamente nel nosocomio barese.

In futuro, questo nuovo farmaco per la diagnostica, potrebbe essere affiancato da altri radiofarmaci con funzione terapica e curativa del carcinoma alla prostata.