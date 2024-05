Su Rai Italia si parla della Madonna dei Martiri da Molfetta nel mondo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Sulle reti RAI, nel programma “Cristianità” di cultura religiosa su RAI ITALIA, condotto e ideato da suor Myriam Castelli, si è parlato della Madonna dei Martiri da Molfetta nel Mondo. Ogni domenica, il programma propone temi di interesse ecclesiale e gli appuntamenti del Papa in Vaticano. Nel mese mariano, si è dato spazio alla Madonna, un simbolo di devozione per molti fedeli. In studio era presente Roberto Pansini, persona di riferimento per le comunità dei Pugliesi nel Mondo, Presidente dell'Associazione Oll Muvi, CIM Puglia, ideatore del brand "I Love Molfetta, a Roma rappresentava la “Society Madonna dei Martiri di Hoboken” nel New Jersey e da diversi anni ha ricevuto la nomina di “International Ambassador” della stessa. La puntata è iniziata mostrando immagini della Santa Messa in Piazza San Pietro, celebrata da Papa Francesco in occasione della giornata dedicata ai bambini. La piazza era gremita di fedeli. Successivamente, è intervenuto Roberto Benigni, e poi Suor Myriam ha introdotto l’ospite in studio, Roberto Pansini da Molfetta. Durante la trasmissione, si è parlato del legame degli emigrati con la propria terra d’origine e delle tradizioni che richiamano le loro radici. Ovunque ci sia una comunità di emigrati molfettesi, vi è una forte devozione verso la Madonna dei Martiri, e non mancano i grandi festeggiamenti. I video delle immagini di Hoboken, nel New Jersey, con la testimonianza di Antonio Albanese, hanno dato un assaggio della grande organizzazione negli Stati Uniti. L’Hoboken Italian Festival quest’anno raggiunge 98 anni di tradizioni in terra americana. In studio, Roberto Pansini ha omaggiato una statuetta della Madonna dei Martiri, realizzata dalle mani di Pinuccio Magarelli, artigiano molfettese con la passione per la decorazione. La trasmissione ha raggiunto le comunità in Australia, in Nord America, e in Argentina. Nei minuti a disposizione non sono mancati i saluti ai Presidenti della Society Madonna dei Martiri di Hoboken, John Sciancalepore, e alla Society HIF, Nick Latino. Un importante saluto è stato rivolto anche a Mons. Giuseppe de Candia dell’ufficio Diocesi Migrantes, che da oltre 50 anni segue le comunità degli emigrati molfettesi. Diversi messaggi sono arrivati sui profili social dell’Associazione Oll Muvi, affermata attraverso il brand “I Love Molfetta” nel mondo, si continua a promuovere e raccontare il grande lavoro degli emigrati pugliesi all’estero, il legame con la propria terra e l’orgoglio delle loro radici italiane. #hobokenitalianfestival #turismodiritorno #pugliesinelmondo #RAIitalia #america #ilovemolfetta #madonnadeimartiri #associazioneollmuvi #weareinmolfetta