La nuova classifica mondiale degli atenei: Politecnico di Bari 591° e Uniba tra l'801 e la millesima posizione

Politecnico tra la 591esima e la 600esima posizione e Uniba tra l'801esima e la millesima: è il risultato ottenuto dalle due università pubbliche baresi nella classifica Qs Top Universities che mette a confronto gli atenei di tutto il mondo per qualità di studi, ricerca e servizi per studenti e dipendenti.

Un ranking dominato dalle università americane e inglesi con il primoposto dell'Mit di Boston (Usa), seguito da Cambridge (Gran Bretagna), Stanford (Usa), Oxford (Gran Bretagna) e Harvard (Usa).

Per quanto riguarda l'Italia, invece, in testa c'è il Politecnico di Milano (139esimo posto), seguito da Università di Bologna (167esima), La Sapienza di Roma (171esima nella classifica generale ma prima per gli studi classici), Università di Padova (243esima) e Statale di Milano (324esima). Al primo posto degli atenei pugliesi c'è il Politecnico di Bari, piazzatosi nella fascia tra la 591esima e la 600esima posizione. In particolare, Poliba si classifica nell'area 251°- 300° posto per l'Ingegneria meccanica, in quella 201° - 240° per l'Architettura, in quella 451° - 500° per Ingegneria elettrica ed elettronica e, infine, nella fascia 501° - 530° per Ingegneria e tecnologia.

Più indietro, invece, l'Università di Bari, nel gruppo tra le posizioni 801 e 1000. Il miglior risultato, tra le varie discipline di studi, è quello di Agraria (151° - 200 posto), seguito da Farmacia (301° - 350°). Life Science & Medicine ottiene il 374° posto, mentre Scienze Naturali al 400°. Per Fisica e Astronomia, invece, un piazzamento nella fascia 401-450, così come per Chimica e Medicina. In ultimo, invece, Scienze Ambientali ottiene un piazzamento tra il 451° e il 470° posto.