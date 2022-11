Prime visioni e omaggi ai maestri del Cinema: al via a Bari la rassegna 'Autunno in Mediateca'

Sarà dedicata ai 'mostri sacri' del cinema, la rassegna 'Autunno in Mediateca' che partirà stasera alle 18.30 nello spazio culturale della Regione Puglia in via Zanardelli, a Bari. La serie di proiezioni ed eventi prevede in cartellone omaggi al regista francese recentemente scomparso Jean-Luc Godard ed a Francesco Rosi, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita. La programmazione che si estenderà per i mesi di novembre e dicembre, ricorderà anche il celebre film 'Nosferatu' di Friedrich Wilhelm Murnau a cento anni dalla sua prima proiezione nei cinema.

Oggi si comincia con la visione dei primi 2 episodi de 'La Mala: Banditi a Milano', una serie di 'Sky Original' diretta da Paolo Bernardelli e Chiara Battistini. Dopo la proiezione il regista Paolo Bernardelli dialogherà con il saggista e critico cinematografico, Massimiliano Martiradonna.

Il secondo appuntamento della rassegna intitolata 'Il Paese è reale: nuove visioni', sarà venerdì prossimo, 18 novembre, sempre alle 18.30: la sala cinema della Mediateca Regionale Pugliese ospiterà la proiezione de 'Una squadra: il film', opera prima da regista del produttore Domenico Procacci.