I colloqui di lavoro in spiaggia: a Torre Quetta un 'recruiting day' per la selezione di personale in aziende pugliesi

Una giornata dedicata al reclutamento lavorativo in una dei lidi cittadini di Bari. Si svolgerà, giovedì 7 settembre a Torre Quetta, il 'recruiting day in spiaggia', organizzato in collaborazione con Humangest, società impegnata nel settore di ricerca e selezione del personale.

Humangest metterà a disposizione oltre 110 posizioni aperte, le principali in ambito metalmeccanico, telecomunicazioni, logistica e trasporti. Sarà possibile candidarsi giovedì prossimo a partire dalle ore 15 alle 19: uno staff di esperti valuterà curricula.

La ricerca di personale è finalizzata all'inserimento per l’autunno 2023, i recruiter di Humangest saranno a Torre Quetta per un pomeriggio di incontri e colloqui. Per partecipare al 'recruiting day in spiaggia' è necessario iscriversi tramite la pagina online predisposta per l'evento.

"Dopo la grande esperienza del Rock Your Mind, il festival per le discipline Stem organizzato lo scorso 15 giugno a Bari, Humangest continua nell’organizzazione di iniziative ad alto valore aggiunto per il territorio, proseguendo nella nostra mission di aiutare le persone in cerca di lavoro ad orientarsi in un mercato complesso

ed in continua evoluzione - commenta Claudia Viglia, Responsabile Selezione e Servizio Italia di Humangest - Grazie all’esperienza dei nostri selezionatori, creiamo infatti il miglior match possibile fra le necessità di candidati e aziende dando il nostro contributo alla crescita dell’occupazione a Bari e provincia come facciamo nelle nostre oltre 60 filiali su tutto il territorio italiano".

Nel dettaglio, i profili richiesti nella regione Puglia sono: 30 operaori customer care e call center, 15 magazzinieri, 15 addetti alle pulizie, 10 operai meccatronici, 10 periti industriali, 10 saldatori a filo continuo, 7 impiegati amministrativi e contabili, 5 addetti alla vendita, 5 operai termoidraulici, 5 elettricisti, 2 ingegneri elettronici per il settore fotovoltaico, 2 agenti di commercio e 2 addetti alla produzione.