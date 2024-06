Tornano i tuffi del Red Bull Cliff Diving: 12 treni speciali tra Bari e Polignano per la finalissima

Dodici treni straordinari tra Bari e Polignano per assistere alla finalissima della tappa 2024 del Red Bull Cliff Diving, la celebre competizione internazionale di tuffi a grandi altezze in programma nel weekend.

E' il frutto della collaborazione tra Regione Puglia e Trenitalia. Nel weekend interessato, inoltre, tra Bari e Polignano a Mare circolerà un treno di ultima generazione che il Regionale di Trenitalia ha personalizzato.

“E’ ormai una consolidata strategia dell’Assessorato ai Trasporti porre grande attenzione nel rendere facilmente e comodamente accessibili con il mezzo di trasporto pubblico grandi eventi come questo di Polignano – ha commentato l’assessora regionale ai Trasporti, Debora Ciliento -. Sono eventi che attirano tantissimi spettatori e che possono creare difficoltà alla circolazione ordinaria, causando a volte disagio più che divertimento. Ecco perché abbiamo intrapreso la strada del potenziamento, anche solo per un giorno, con corse straordinarie dei collegamenti con i luoghi delle manifestazioni. Per l’evento di Polignano a Mare il Regionale di Trenitalia metterà a disposizione ben 65mila posti con i 12 treni straordinari. E siamo sicuri che il riscontro degli utenti sarà positivo, come già successo negli scorsi anni e per altri eventi, perché il trasporto pubblico locale ha dimostrato di poter fare la sua parte nella valorizzazione turistico-culturale della Puglia".