Reddito di dignità, al via il nuovo bando regionale: "Supporto economico per i cittadini pugliesi in difficoltà"

Prende avvio il nuovo bando regionale per il Reddito di Dignità (Red). Le istanze possono essere inserite a partire da oggi, martedì 5 dicembre, e fino alle 14 del 5 gennaio 2024. Le domande possono essere presentate direttamente dai cittadini oppure tramite gli sportelli dei Caf e dei Patronati, convenzionati con gli Ambiti territoriali, oppure tramite gli sportelli di segretariato sociale degli Ambiti territoriali, utilizzando l’apposita piattaforma informatica accessibile a questo indirizzo, messa a disposizione dalla Regione Puglia, attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid).

"In questa nuova misura del Red - si legge in una nota della Regione - il Dipartimento Welfare ha definito la propria politica di inclusione sociale in sinergia con il Dipartimento Politiche del Lavoro. La novità è stata conciliare il Red con il percorso 4 del Programma Gol, rivolto alla medesima platea di destinatari".

"Abbiamo voluto fortemente che i nostri concittadini in situazioni di difficoltà potessero trovare, attraverso questo nuovo bando, un supporto economico e una opportunità di sostegno reale. È stato questo l’obiettivo principale del nostro lavoro, di quello degli uffici, congiunto e assolutamente integrato", ha dichiarato il presidente Michele Emiliano insieme agli assessori Rosa Barone e Sebastiano Leo.