La Regione modifica l'ordinamento della Polizia Locale: riconosciuto il Corpo degli agenti metropolitani di Bari

Riconosciuto formalmente, tramite legge regionale, il Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Bari. Il provvedimento legislativo, approvato oggi dal Consiglio regionale della Puglia, apporta modifiche alla disciplina generale che regola le attività dei Corpi di Polizia Locale (comunale e provinciale). Nel nuovo testo di legge è stato così inserito, fra i Corpi, anche quello della Città Metropolitana di Bari: l'ente è stato istituito nel 2014 ed è operante dal 2015, mentre la legge regionale, modificata oggi, risale al 2011.

Le norme regionali aggiornate formalizzano il riconoscimento del Corpo di Polizia della Città Metropolitana di Bari con l?applicazione della disciplina in ordine a funzioni e compiti della polizia locale. Riconosce al sindaco della Città Metropolitana di Bari il potere di impartire gli indirizzi al comandante del corpo o al responsabile del servizio, oltre a quello di controllo sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti della polizia locale. Demanda alla Giunta regionale l?adozione di un Regolamento per la disciplina del colore delle divise e delle autovetture di servizio dei corpi Provinciali e della Città Metropolitana. Annovera anche la Città Metropolitana di Bari tra gli enti che possono stipulare accordi per la gestione associata dei servizi di polizia locale e mira ad integrare la Commissione tecnico-consultiva per la Polizia Locale, prevedendo la nomina di due rappresentanti dei Corpi provinciali, con l?aggiunta del comandante della Polizia Metropolitana di Bari. La legge, infine, istituisce la giornata regionale della polizia locale da celebrarsi il 20 gennaio di ogni anno.