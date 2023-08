Regione, l'avvocato Francesco Mastro consigliere di Emiliano per lo sviluppo costiero, portualità e attività nautiche

L'avvocato Francesco Mastro è stato nominato oggi dal governatore Emiliano Consigliere del presidente per lo sviluppo costiero, portualità e attività nautiche in Puglia. Mastro, già componente del comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, ricoprirà l'incarico, a titolo gratuito, fino al termine dell'attuale mandato presidenziale.

Dal management dell'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico meridionale le congratulazioni all'avvocato Mastro per la nomina, "un riconoscimento del suo eccellente impegno e delle sue competenze in materia , certi che il suo contributo darà un significativo impulso alle attività nautiche e costiere della Puglia che vivono in questo momento storico uno sviluppo importante e senza precedenti".