Fondi destinati alla formazione post lauream dei pugliesi: la Regione assegna 1173 borse di studio

Sono 1173 i beneficiari di 'Pass Laureati' della Regione Puglia, l'elenco dei vincitori del bando che sostiene la frequenza di Master post lauream è stato pubblicato oggi sul Bollettino Ufficiale. Nelle prossime settimane, ha annunciato l'assessore regionale al Diritto allo Studio, Sebastiano Leo, è prevista la pubblicazione di una seconda edizione di 'Pass Laureati 2022' che permetterà ad altri pugliesi di accedere ai fondi destinati al perfezionamento della formazione professionale.

"Sono ben 1173 le istanze di partecipazione ritenute ammissibili dal competente gruppo di lavoro, che ha valutato le pratiche pervenute nella finestra scaduta il primo luglio scorso - sottolinea l'assessore Leo - Questi 1173 pugliesi beneficeranno di un voucher per la frequenza di Master post lauream in Puglia, in Italia o all’estero. L’edizione 2022 porta diverse novità come l’eliminazione di ogni limite di età, consentendo a ciascun pugliese, in possesso dei requisiti, di frequentare un Master post lauream. Resta confermata la semplificazione delle procedure, con l’eliminazione del rimborso a costi reali delle spese per il trasporto pubblico, per il vitto e per l’alloggio che, nelle passate edizioni, avveniva tramite l’esibizione da parte dello studente della fattura, dello scontrino o del titolo di spesa per passare ad una modalità a costi standard, cioè assegnando ai beneficiari una somma forfettaria a seconda della regione di destinazione. Resta invariato anche il rimborso a costi reali delle spese di iscrizione al master prescelto".

La Regione ha modificato, a partire dall'edizione 2022 del bando, anche i requisiti di partecipazione riferiti al reddito: da quest'anno è possibile accedere alla misura di sostegno 'Pass Laureati' con un Isee inferiore ai 35mila euro (il precedente limite era fissato sotto i 30mila).