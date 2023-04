Servizi socio educativi per minori, dalla Regione arrivano altri 3 milioni: "Misura estesa ad altre famiglie ammesse in graduatoria"

La Giunta regionale pugliese ha approvato lo stanziamento di ulteriori 3 milioni di euro per l’accesso ai servizi socio educativi per minori, tramite l’utilizzo del 'Buono Servizio Minori'. Lo stanziamento integrativo permetterà la copertura delle domande che risultavano ammesse, ma non finanziabili, presentate delle famiglie pugliesi che hanno partecipato all’Avviso pubblico.

"Grazie a queste ulteriori risorse - ha dichiarato l’assessora regionale al Welfare, Rosa Barone - riusciamo a coprire altre domande con l’obiettivo di venire incontro alle necessità delle tante famiglie pugliesi. Le risorse saranno ripartite tra i 21 ambiti che, dopo un apposito monitoraggio, risultavano avere un gap finanziario più ampio che, pur sollecitati, non hanno reperito le risorse per la copertura delle domande non finanziate. Ringrazio i miei uffici che sono riusciti a recuperare ulteriori fondi raggiungendo così un risultato davvero significativo di cui dobbiamo andare tutti fieri. Anche in questa circostanza abbiamo operato affinché nessuno resti indietro".