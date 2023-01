Dalla Regione fondi per la valorizzazione di chiese e beni culturali: nel Barese finanziati 11 interventi

Due milioni e duecentomila euro per finanziare "piccoli interventi per la salvaguardia e la valorizzazione di beni immobili, pubblici o privati, del patrimonio culturale che hanno particolare valenza storica, artistica e religiosa": sono i fondi stanziati dalla Regione Puglia grazie ai qualisarà assicurata copertura economica a 42 cantieri in tutta la regione "con cui saranno recuperati, restaurati o manutenuti campanili, cappelloni, volte, opere scultoree, altari, battisteri o pulpiti"

"Si tratta di piccoli interventi con cui sosteniamo il ricamo di una trama di spiritualità e cultura in luoghi dove è custodito il cuore religioso delle comunità dei fedeli e quello laico del flusso di storia e delle storie che li ha attraversati e li attraversano", ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Piemontese, commentando il quadro degli interventi finanziati.

Visto che il numero di istanze indirizzate ai capitoli del bilancio regionale destinati alla manutenzione straordinaria e al restauro conservativo superava il budget richiesto, sono stati assegnati contributi massimi di 35 mila e 500 euro ai Comuni e di 43 mila e 170 euro alle istituzioni sociali riconducibili a enti religiosi della Chiesa cattolica e di altre confessioni.

Per quanto riguarda la provincia di Bari, saranno finanziati undici interventi. Ad Altamura, 43170 euro sono stati assegnati per il recupero delle grotte tombate del sito ipogeo di San Michele delle Grotte. Stessa somma a Binetto per il consolidamento e restauro conservativo dell'apparato scultoreo esterno della chiesa di Santa Maria Assunta e a Castellana Grotte per il restauro dell' altare maggiore chiesa Santa Maria della Vetrana. Ancora, a Gravina in Puglia, stanziamento di 43170 euro per quattro interventi: lavori di restauro conservativo dell'interno della cupola della Chiesa San Domenico; restauro conservativo della cupola della chiesa ducale Santa Maria del Suffragio detta “del Purgatorio”; restauro conservativo delle facciate retrostanti la chiesa di Sant’Agostino; restauro conservativo dei locali al piano terra del chiostro di San Sebastiano.

A Bari città, finanziato il consolidamento e restauro del campanile della chiesa di Maria Santissima del Rosario; il restauro conservativo degli affreschi presenti sulla facciata principale della chiesa di San Giuseppe; il restauro conservativo delle superfici interne dell'aula liturgica e di manutenzione straordinaria delle coperture della chiesa di San Ferdinando.