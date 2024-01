Fuga dalla Sanità locale: in un anno la Regione ha speso 281 milioni per i pugliesi curati al Nord

La Puglia, nel 2021, ha registrato un saldo negativo di 131,4 milioni di euro per la mobilità sanitaria. Il dato è rilevato dalla Fondazionbe Gimbe nel monitoraggio interregionale che analizza i flussi e gli spostamenti dei pazienti italiani verso territori e strutture sanitarie in cui svolgere le cure.

Secondo il report Gimbe, la Puglia ha incassato circa 150 milioni per i pazienti provenienti da altre regioni, collocandosi all'ottavo posto nella classifica nazionale. La Regione ha però dovuto sborsare 281 milioni per i pugliesi che sono andati a curarsi fuori dai confini regionali, posizionandosi al quinto posto in questa graduatoria.

"Il volume dell'erogazione di ricoveri e prestazioni specialistiche da parte di strutture private - sostiene Gimbe nelle parole riportate dall'Ansa - è un indicatore della presenza e della capacità attrattiva del privato accreditato. La Regione si colloca in seconda posizione con le strutture private che erogano il 73,1% del valore totale della mobilità sanitaria attiva regionale (media Italia 54,7%)".