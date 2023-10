Forestali precari Arif, la Regione stanzia 800mila euro a copertura delle giornate di lavoro nel 2023

Esprime soddisfazione la Flai Cgil Puglia per l'approvazione unanime dell’emendamento, presentato in Consiglio regionale e che prevede l’impegno a trasferire ad Arif, l’Agenzia Regionale per gli Interventi Forestali, la somma di 800mila euro per il recupero, nel 2023, delle giornate di lavoro prestate negli anni precedenti, con un miglioramento delle prestazioni previdenziali e assicurative ma allo stesso tempo un miglior servizio per i territori. Allo stesso modo è stato offerto l’impegno, a partire dal 2024, di valutare la capacità assunzionale dell’Agenzia per dare stabilità agli operai impiegati tramite agenzie interinali.

"È stato fatto un lavoro molto importante da parte delle organizzazioni sindacali e delle istituzioni regionali - sottolinea Antonio Gagliardi, segretario generale della Flai Cgil Puglia - poiché si supera lo stallo per riconoscere la copertura finanziaria al supporto delle attività istituzionali per l’anno in corso, con l’ausilio del personale storico in somministrazione presso l’Arif. Abbiamo già avviato l’interlocuzione in Seconda Commissione consiliare per giungere alla definizione del successivo step affinché, d’intesa con gli organi preposti, sia data legittima copertura finanziaria alle assunzioni a tempo determinato da parte dell’Arif a conclusione delle procedure concorsuali che interesseranno 360 operai ritenuti idonei".

"Sono troppi 12 anni di reiterato lavoro con la formula della somministrazione per questa platea di lavoratori - afferma Gagliardi - Oggi è giunto il momento di fare spazio a una norma nazionale, l’articolo 7-bis della legge 155/2021, che permette l’assunzione in amministrazione diretta in un ente pubblico, fortemente cercata e ottenuta dalla Flai per superare l’abuso del lavoro propinato attraverso le agenzie interinali, immaginando da subito il percorso di stabilizzazione. Tale che sin dal 2024 vada a sanare il vuoto occupazionale che si sta determinando da alcuni anni nella più importante agenzia strumentale di lavoro che si occupa di tutela e salvaguardia del territorio, contrasto agli incendi boschivi, pratiche agrosilvocolturali, servizio irriguo fondamentale per le produzioni agricole della Puglia, sempre più orientate a produrre eccellenze agroalimentari".