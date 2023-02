Report Clean City: a Bari un basso tasso di emissioni inquinanti, ma ancora troppe auto in circolazione

Le centraline di misurazione dell’inquinamento urbano a Bari mostrano come l'indice Pm10 sia 23 mg/m3, al di sotto dei 40 mg/m3 su media annuale stabiliti. Il Pm 2.5 invece è pari a 13 ug/m3 anziché 25, Infine l’No2, il cui limite è di 20 mg/m3 ha un valore su Bari di 22 mgRepo/m3. Il report di Legambiente sulle performance di mobilità urbana 'Bari 2030', presentato stamattina durante il convegno della campagna itinerante 'Clean Cities', mostra una situazione in chiaroscuro.

L'iniziativa di Legambiente analizza i dati sull’inquinamento atmosferico e le performance locali sui principali indicatori di mobilità urbana, con proposte sulle politiche necessarie a rispondere agli impegni di riduzione delle emissioni fissati per il 2030. Dopo Torino, Genova, Milano e Bergamo è il capoluogo pugliese ad essere studiato dagli esperti del settore.

Il tasso di motorizzazione resta stabile ma ancora elevato, con un rapporto auto/abitante di 58 auto ogni 100 abitanti, oltre il limite indicato di 35. Bari è inoltre tra le città più insicure d’Italia: gli incidenti stradali registrano 7,91 tra morti e feriti ogni 1000 abitanti all’anno, mentre l’obiettivo al 2030 è indicato sotto i 2. L'utilizzo del trasporto pubblico, sia urbano che in sharing, è ancora mediocre. Un leggero miglioramento si registra con le linee ferroviarie e il recupero parziale delle ferrovie locali, che tuttavia rimangono con frequenze insufficienti. Non si registrano invece progressi nella creazione di percorsi ciclabili, con solo 43 km sui 430 previsti, che dovranno moltiplicarsi entro il 2030 come previsto dal Pums di area metropolitana adottato nel 2021.

"Bari ha recentemente esteso le strade a velocità calmierata, soprattutto nel centro città, ma è ancora lontana dall'obiettivo di una 'città 30' - ha commentato Andrea Poggio, responsabile mobilità di Legambiente - Per fare del capoluogo pugliese una vera 'clean city', è necessario rendere le strade sicure e i servizi accessibili a tutti. Bisogna moderare la velocità stradale per ridurre la gravità degli incidenti, ma anche disegnare percorsi prioritari ciclo-pedonali e zone scolastiche, promuovendo bici e monopattini in sharing".

"Nelle città pugliesi si denota quanto si fa fatica a spingere all’uso del trasporto pubblico locale, il quale favorirebbe la gestione del traffico cittadino e dunque la qualità dell’aria - ha dichiarato Ruggero Ronzulli, presidente di Legambiente Puglia - Inoltre le città dovrebbero guardare al proprio futuro in un’ottica di mobilità sostenibile e città dei 15 minuti. Una seria progettazione urbana si va ad innestare in un mix di trasporto pubblico locale, sharing mobility e, più in generale, mobilità green".

'Clean Cities' è un viaggio in 17 capoluoghi italiani, da Nord a Sud, per promuovere con forza una nuova mobilità urbana: più sicura, più efficiente, meno inquinante. L’iniziativa rientra nell’ambito della 'Clean Cities Campaign', un network europeo di associazioni ambientaliste e movimenti di base che ha come obiettivo una mobilità urbana a zero emissioni entro il 2030. Dopo la tappa barese, l'iniziativa si sposterà il 15 febbraio a Napoli.