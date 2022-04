Salgono ancora (di poco) i contagi Covid nel Barese: l'incidenza torna sopra 1000

Sale ancora, seppur in modo non eccessivo, l'incidenza dei casi Covid nel territorio dell'Asl Bari. Secondo il report relativo alla settimana tra 18 e 24 aprile, il tasso settimanale è passato da 935,5 casi a 1000,5 casi per 100mila abitanti (più 6,9 per cento) rispetto alla rilevazione precedente, corrispondenti, rispettivamente a 12.308 e 11.509 casi.

I comuni con più contagi, al momento, sono Mola di Bari (incidenza a 1.361) Locorotondo (1.346,9) e Polignano (1.292,5). Meno casi, invece, a Bitritto (incidenza a 833,6), Gravina (841,1) e Santeramo (844,7).

In leggero aumento i numeri nella città di Bari: l'incidenza dei contagi, nell'ultimo report, è di 992,4 (pari a 3.129 casi), in crescita rispetto al 942,6 (2.972 positività) fatto registrare nel dossier precedente.

Sul fronte vaccinale, salgono a 3 milioni e 33.196 le dosi di vaccino somministrate nel corso della campagna anti-Covid. Nel dettaglio, sono state erogate di 1 milione e 122.441 prime dosi, 1 milione e 86.339 seconde, 819.173 terze e 5.243 quarte dosi. I residenti di Bari e provincia dai 5 anni in poi che hanno ricevuto almeno due dosi sono attualmente 1 milione e 88.037, di cui 800.229 hanno effettuato anche la dose “booster” riservata alle persone con almeno 12 anni.

La copertura con tre dosi, prevista per chi ha completato il ciclo primario quattro mesi fa, è attestata all’84,3%, con livelli più elevati nella fascia più anziana, in particolare tra gli ultraottantenni (95%), i 70-79enni (91%) e i 60-69enni (89,4%). Margini ulteriori persistono nei gruppi più giovani, sotto i 50 anni, in cui la copertura è mediamente al 78,1%.