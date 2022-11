Tornano a salire i casi Covid nel Barese: in leggero aumento contagi e incidenza

Sale il tasso d'incidenza Covid nel Barese, secondo il report dell'Asl Bari nella settimana tra il 14 e il 20 novembre. Dai 185,7 casi ogni 100mila abitanti del precedente monitoraggio si passa a 212,9 (per 2.619 positività rilevate) con una crescita del 14,6 per cento.

In particolare, i comuni con più contagi sono Gioia del Colle (121 casi per un'incidenza di 446,3), Sammichele (22 contagi e incidenza di 352,2) e Mola (82 casi e incidenza di 331,2). Quelli con il tasso più basso sono Sannicandro (9 casi e incidenza di 93,2), Gravina e Altamura, rispettivamente con 42 e 81 contagi per un'incidenza di 97,9 e 115,7.

A Bari città, invece, sono stati registrati 744 casi per un'incidenza di 236, in aumento rispetto ai 663 dell'ultima rilevazione (incidenza a 210,3). La campagna vaccinale anti-Covid prosegue ad un ritmo di circa 5mila somministrazioni settimanali. Negli ultimi sette giorni sono state erogate 4.903 dosi, di cui oltre il 90% rappresentato da quarte (4.092) e quinte dosi (360), con un utilizzo quasi esclusivo del vaccino aggiornato nella formulazione bivalente (99,2%). Complessivamente sono stati erogati 3 milioni e 150.300 vaccini, suddivisi tra 1 milione e 123.714 prime dosi, 1 milione e 88.576 seconde, 836.729 terze, 99.684 quarte e 1.597 quinte dosi.