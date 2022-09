Leggero incremento dei casi Covid nell'ultima settimana a Bari e in provincia. Vaccini: superate 3,1 milioni di dosi erogate

Tra il 22 e il 28 agosto scorsi è stato registrato un incremento di casi Covid nel territorio di Bari e provincia. Lo comunica l'Asl nel consueto report settimanale, spiegando che è stato rilevato un tasso di 196,9 casi ogni 100mila abitanti rispetto ai 175,7 del periodo precedente, con un aumento del 12%. La tendenza non è comunque omogenea su tutto il territorio, dove 21 comuni su 41 evidenziano ancora dati sostanzialmente stabili o in discesa.

Tra i comuni con più casi si segnalano Casamassima, Locorotondo e Putignano, rispettivamente con incidenze di 277,4 (54 casi), 269,4 (38 casi) e 257,1 (67 casi). Meno contagi a Poggiorsini, Ruvo e Binetto, rispettivamente con incidenze di 74,7 (1 caso), 80,3 (20 casi) e 91,2 (2 casi). Per quanto riguarda Bari città, sono stati individuati 684 nuovi contagi pari a un'incidenza di 216,9, in aumento rispetto ai 521 casi della settimana precedente (incidenza a 165,2)

La campagna vaccinale anti-Covid negli ultimi giorni ha superato la quota di 3 milioni e 100mila dosi somministrate. Nel dettaglio sono stati erogati 3 milioni e 101.009 vaccini, di cui 1 milione e 123.235 prime dosi, 1 milione e 88.164 seconde, 831.784 terze e 57.826 quarte dosi. I dati di copertura della popolazione dai 12 anni in poi si confermano a livelli elevati. In particolare, la vaccinazione anti-Covid ha raggiunto percentuali ragguardevoli tra le fasce d’età più esposte: 60-69 anni, 70-79 e over 80. Il ciclo primario (due dosi o vaccino monodose) è stato infatti completato all’incirca dal 99% dei residenti ricadenti in questo ampio gruppo, vaccinati all’87% anche con terza dose (80,1 il dato complessivo degli over 12) e al 17,9% con la quarta. Trainante il ruolo degli ultraottantenni, che nel 32,8% dei casi hanno scelto di proteggersi con la seconda dose booster, così come il gruppo dei più piccoli. La fascia 5-11 anni della provincia di Bari risulta, con il 57,5% (prima dose) e il 53% (ciclo completo), la più vaccinata d’Italia.