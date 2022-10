Incidenti stradali nel Barese, cresce il numero di feriti e vittime: guida distratta e segnali 'ignorati' tra le prime cause

Sono in aumento gli incidenti stradali nella provincia di Bari: l'ultimo report Aci, riferito al 2021 e realizzato in collaborazione con Istat, mette in luce una pericoloso crescendo dei sinistri avvenuti sulle strade dell'area metropolitana. I dati più recenti registrano 3.082 incidenti in 12 mesi, contro i 2.578 registrati l'anno prima. L'allentamento delle restrizioni dovute al Covid ha riallineato i dati del traffico veicolare sui modelli delle annate passate, riportando così fisiologicamente ad una crescita del rischio di incidenti sulle strade baresi.

È Bari la città dell'area metropolitana in cui si verificano più incidenti (1.446), seguono a grande distanza Altamura (116), Molfetta (111), Bitonto (105) e Monopoli (100). In aumento, purtroppo, anche i decessi che sono passati da 46 di 2 anni fa a 48 del 2021, con un tasso di mortalità che si attesta al 1,55%: anche in questa triste classifica primeggia il capoluogo pugliese con 11 vittime, Turi piange 4 decessi sulla strada. In preoccupante crescita anche i feriti negli incidenti: il report 2021 indica 4.675 persone che hanno riportato conseguenze negli impatti, nel 2020 erano 3.980. L'indice di gravità degli incidenti raggiunge così il 1,01%.

Il maggior numero di sinistri nel Barese si è verificato su strade urbane (2.157), gli incidenti registrati sulle provinciali, regionali o statali sono stati 743. Nonostante le condizioni meteorologiche possano certamente influire sul rischio, i dati indicano come la maggioranza degli eventi nefasti su strada siano accaduti con una situazione climatica ed ambientale apparentemente priva di pericoli: delle 48 vittime registrate nel 2021, 40 hanno perso la vita durante condizioni meteorologiche serene. I feriti durante i 'giorni di sole' sono stati 3.987, a fronte dei 346 rimasti colpiti durante i sinistri verificatisi in condizioni di pioggia, neve, nebbia o forte vento.

I luoghi ove accadono maggiori incidenti sono i rettilinei (1.692) e gli incroci (1.457). Nel report 2021 si segnalano anche 96 sinistri in cui sono stati coinvolti monopattini elettrici, 134 velocipedi e 33 biciclette elettriche. La dinamica maggiormente presente è rappresentata dallo scontro frontale o laterale fra veicoli (1.533), al secondo posto il tamponamento (493).

Le cause principali degli incidenti, secondo il report Aci-Istat 2021, riguardano il mancato rispetto della segnaletica (945 casi), la guida distratta (516) ed il mancato rispetto della distanza di sicurezza (305). I veicoli su cui si rischia di più sono le autovetture (4.073 incidenti nel 2021), a seguire i motocicli (798) e mezzi industriali (347). Il maggior numero si sinistri avviene nella fascia oraria dalle 13 alle 17.