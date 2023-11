Report Caritas sulla povertà, agli sportelli di Bari-Bitonto più di 11mila persone in un anno

I bisogni più ricorrenti nel territorio della Diocesi di Bari-Bitonto sono risultati quelli lavorativi-occupazionali, seguiti da quelli legati a problematiche familiari e abitativi. È quanto emerge dal report diocesano, a cura dell’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse della Caritas, presentato quest mattina.

L'analisi fotografa per l’anno 2022 e per il primo semestre 2023 una tendenza evidentemente in linea con i rapporti nazionali, e non solo quello di Caritas Italiana, ma anche quelli dell’Eurostat, dell’Istat e di altri Istituti che provano a mettere a fuoco il fenomeno della povertà: la tendenza è quella di un aumento della povertà. Un dato balza all'evidenza su tutti: "2 famiglie su 3 non arrivano a fine mese".

"Agli sportelli Caritas dei tanti centri d’ascolto parrocchiali si sono registrate 2.400 persone in più rispetto all’anno precedente, per un totale di 11.844 persone - ha dichiarato il direttore della Caritas di Bari-Bitonto, don Lino modesto - Ora questo aumento non è un fatto naturale, non è cioè inscritto nelle leggi di natura, perché la povertà è un fenomeno sociale, culturale, economico. Tanto meno la povertà può essere considerata una 'colpa', quasi a dire che se si è ricchi è per proprio merito, mentre se si è poveri è per propria colpa. E la retorica del merito e della meritocrazia in questi tempi sembra contagiare più parti, anche la gente più comune, anche fasce di cristiani".

"I bisogni registrati dai nostri centri di ascolto sono diversi - ha continuato don Lino Modesto - ma alcuni di questi risultano essere importanti per avviare una riflessione seria su come, oltre all’assistenza comunque necessaria, la nostra Caritas e le nostre comunità parrocchiali possano esercitare quell’advocacy insostituibile a favore dei poveri per cambiare, insieme ad altri soggetti, quei meccanismi che determinano disuguaglianze, a causa di un’iniqua

distribuzione delle risorse, che paradossalmente ci sono, anzi forse pure di più rispetto al passato, ma che diventano sempre più appannaggio di pochi, di alcuni, dei meritevoli. I bisogni più ricorrenti sul nostro territorio diocesano, e quindi per la Città di Bari e per alcuni paesi (non pochi) della provincia, sono quelli lavorativi-occupazionali, quelli legati a problematiche familiari (abbandono, aborto, allontanamento dalla famiglia di figli/genitori, conflittualità di coppia, maltrattamento), e poi i bisogni legati a problematiche abitative e a problematiche di salute.

"Gli interventi dei nostri centri Caritas - ha detto il direttore della Caritas di Bari-Bitonto - non sempre sono stati corrispondenti alle richieste formulate presso i centri di ascolto, e questo non solo per elementi oggettivi legati alla

congiuntura storica che stiamo attraversando (disoccupazione, aumento del costo della vita, aumento dei carburanti e di conseguenza del costo di beni essenziali come luce egas), ma anche per uno scarso lavoro di rete dei centri d’ascolto, innanzitutto fra le parrocchie limitrofe e con i servizi sociali pubblici, ma anche con altre realtà del terzo settore. Il lavoro di rete è necessario a causa della complessità dei fenomeni di povertà oggi emergenti, perché la contaminazione di forze diverse possa generare risposte qualificate e capaci di trasformare l’esistente. Il lavoro di rete è necessario anche perché non ci si salva da soli, ma insieme".

"La Caritas diocesana è anzitutto i 125 centri di ascolto disseminati sull’intero territorio diocesano - ha sottolineato don Lino Modesto - A questi si aggiunge il Centro di Ascolto diocesano di viale Ennio che fa da coordinamento tra i diversi centri di ascolto e servizi ed offre occasioni di formazione e supporti operativi ai centri di ascolto parrocchiali. Oltre a questo strumento, la nostra Caritas si avvale del servizio dell’Osservatorio delle Risorse e delle Povertà, che fa rilevazione e analisi dei bisogni e delle potenzialità presenti sul territorio, al fine di definire meglio le priorità di intervento e di costruire una programmazione pastorale organica e ben strutturata a medio e lungo termine. Non manca poi il Laboratorio di Animazione e Promozione Caritas che sostiene la maturazione di stili di testimonianza comunitaria della carità nelle parrocchie".