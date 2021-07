Restaurata l'edicola votiva a Bari vecchia: la 'Madonna con anime purganti' torna al suo antico splendore

Il restauro in vico Forno Santa Scolastica è stato effettuato grazie all'impegno del Rotaract Club Bari e alla collaborazione con il Rotary Club Bari

Un'edicola a Bari vecchia torna al suo antico splendore dopo il restauro. In vico Forno Santa Scolastica si può ammirare, come riportato dal Comune in una nota, la 'Madonna con anime purganti', restaurata grazie grazie all’impegno del Rotaract Club Bari e alla collaborazione con il Rotary Club Bari.

"Le edicole votive sono testimonianza viva delle nostre tradizioni - commenta Lorenzo Leonetti, presidente del primo Municipio - e tutti abbiamo il dovere di curarle e conoscerle. Ben vengano questi gesti di solidarietà da parte dei privati a tutela del patrimonio culturale cittadino. Questa edicola votiva, risalente al XVI secolo, è uno degli esempi più antichi e splendidi della cultura popolare religiosa barese. Il restauro, curato da Elvira Caputi Jambrenghi, ha donato una nuova vita a questo meraviglioso gioiello: la Madonna si presenta, dopo anni, con gli antichi colori, originari e splendenti”. “Questa iniziativa rappresenta un nuovo inizio e una grande speranza per la tutela di tutte le edicole votive presenti nella città vecchia - dichiara Aurora Troccoli - presidente del Rotaract Club Bari”.