Restauro delle Quattro Fontane, terminati i lavori a Rutigliano: "Riconsegnato un luogo identitario alla città"

Lo storico Monumento all’Acqua, noto da sempre nell’immaginario collettivo, con il nome di 'Quattro Fontane', è tornato a disposizione della comunità rutiglianese. È stato inaugurato ieri pomeriggio, a margine dei lavori di restauro completati negli ultimi mesi, il monumento ubicato in via Porta Nuova, uno dei luoghi simbolo del centro storico di Rutigliano. Inaugurate il 21 aprile 1934 e parzialmente demolite nel 1965, le Quattro Fontane custodiscono, da sempre, i ricordi, d’infanzia e di gioventù, di tante generazioni di rutiglianesi che, proprio in questo luogo, erano soliti recarsi per procurarsi l’acqua potabile e, al tempo stesso, incontrarsi per trascorrere i loro momenti di socialità.

Un forte attaccamento, da parte della comunità locale, protrattosi negli anni che, nel 2009, ha spinto l’associazione Porta Nuova di Rutigliano a proporre un intervento di restauro che potesse riportare le Quattro Fontane allo splendore originario ponendo fine ad una prolungata situazione di abbandono.

"Riconsegniamo alla città un luogo identitario, della memoria, del riscatto e della rinascita di un centro storico sul quale stiamo cercando di investire - ha commentato il sindaco di Rutigliano Giuseppe Valenzano. "Ringrazio gli uffici, i tecnici coinvolti e l’impresa perché un lavoro di restauro, così meticoloso, non è assolutamente semplice", ha sottolineato l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Rutigliano, Antonella Berardi.