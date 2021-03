Verso una nuova stretta della zona rossa in Puglia: stop ai negozi dalle 18. Weekend di Pasqua: attività commerciali chiuse

Si va verso nuove restrizioni in Puglia per implementare la zona rossa in vista delle giornate a ridosso della Pasqua: è quanto emerso dalla riunione d'urgenza convocata dalla Regione assieme ai Comuni, ai sindacati e alle associazioni di categoria.

Tra le ipotesi in ballo vi sarebbe la chiusura di tutte le attività commerciali alle 18 tranne per i negozi di generi alimentari e altre attività essenziali (farmacie). Saranno diffuse nuove disposizioni anche su asporto e quantità di clienti nei supermercati, Per la domenica delle Palme, il Sabato Santo, il giorno di Pasqua e il Lunedì di Pasquetta, potrebbe esserci la chiusura di tutte le attività commerciali.

"Continuiamo a chiedere alle istituzioni e alle Prefetture attività di controllo sui luoghi di lavoro e contro gli assembramenti e un rafforzamento del piano vaccinale per il quale rinnoviamo la disponibilità delle nostre strutture", ha scritto su Facebook Pino Gesmundo, segretario regionale della Cgil, tra i partecipanti all'incontro odierno.