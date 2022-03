Le campagne deturpate dal 'lancio del sacchetto', a Loseto i volontari di Retake raccolgono i rifiuti

Gli incivili sporcano e creano degrado, i cittadini virtuosi ripuliscono e si impegnano per il decoro. Come è successo domenica mattina a Loseto, dove i volontari di Retake (residenti dello stesso quartiere e delle zone limitrofe) si sono dati appuntamento per ripulire le campagne lungo via Gennaro Trisorio Liuzzi. Una zona, quella proprio all'ingresso dell'ex frazione, deturpata dal 'lancio del sacchetto', triste fenomeno che purtroppo accomuna molte zone, soprattutto periferiche.

I volontari, guidati dal referente Marco De Tullio, hanno riempito oltre cinquanta bustoni di spazzatura, poi rimossi con la collaborazione di Amiu.

"Noi volontari ce la mettiamo tutta - scrivono sulla pagina Fb di Retake Bari - ma adesso chiediamo azioni concrete , programmate e pianificate con Amiu Puglia , assessorato all’ambiente dell’assessore Pietro Petruzzelli, polizia municipale e municipio. Serve una reazione e i soli cittadini possono poco e sono sempre più frustrati. Aspettiamo un incontro ufficiale anche con il sindaco Antonio Decaro".

(foto Fb Retake Bari)