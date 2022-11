'Tutti uniti per la scuola Balilla', i volontari rimuovono le scritte vandaliche: "Piccoli gesti per una città che cambia"

Neppure la pioggia li ha fermati. Dopo lo 'Stickers e ciugomma tour' di sabato scorso per ripulire via Sparano, i volontari di Retake sono tornati in azione. Questa mattina l'appuntamento è stato nel quartiere Madonnella, per l'evento 'Tutti Uniti per la scuola Balilla'. Insieme alla dirigente, al personale scolastico e alle famiglie dell'Istituto Comprensivo Balilla Imbriani, i retakers hanno ridipinto le pareti esterne della scuola, liberandole da scritte e graffiti. Si è trattato dell'ultimo 'atto' di un progetto avviato da tempo dall'associazione, da sempre impegnata a "seminare bellezza" con azioni di ripristino di beni e luoghi cittadini vandalizzati.

"Una città che cambia ha bisogno di piccoli gesti e tanto amore e rispetto", è il messaggio lanciato dai volontari per l'iniziativa, sostenuta anche attraverso una raccolta fondi per acquistare il materiale necessario alle attività. Oltre alla rimozione delle scritte vandaliche, i partecipanti al flash mob si sono occupati della pulizia della piazzetta, della pitturazione delle panchine e della piantumazione di un albero e fiori.