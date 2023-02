Il rettore Uniba Stefano Bronzini propone la federazione degli Atenei pugliesi: "Un'unica grande Università regionale"

"Sono disposto a dimettermi anche domani se si costituisse una federazione degli atenei pugliesi e se si votasse un nuovo rettore". Sono queste le parole del rettore dell'Università di Bari, Stefano Bronzini, riportate dall'Ansa e pronunciate a margine del 13esimo congresso di LegaCoop Puglia, svolto ieri a Bari.

Bronzini ha spiegato la sua idea che vedrebbe i poli accademici presenti nelle province pugliesi, federarsi in una grande Università, con un unico ateneo, un unico consiglio di amministrazione, un solo rettorato e un senato. "A Brindisi metterei l'energia - ha spiegato il rettore barese - a Taranto concentrerei archeologia e ambiente. A Lecce troverebbero posto le nanotecnologie, a Foggia l'agroalimentare e a Bari la sanità, la fisica, il calcolo, la chimica. Facoltà molto richieste come per esempio Giurisprudenza le lascerei su tutto il territorio, ma legate a un solo ateneo".

Uno dei vantaggi sarebbe di natura economica, secondo il Bronzini la federazione di Universtià permetterebbe di proporre "investimenti che non siano in concorrenza ma in coesione: le risorse sarebbero distribuite in modo equo e non ci sarebbe una contesa degli studenti fra atenei. La possibilità è offerta dall'articolo 3 della legge 240, la cosiddetta legge Gelmini".

"Ci sto ragionando da circa un anno - ha concluso Bronzini - con l'obiettivo di diventare il più grande ateneo in Italia. Alcuni colleghi sono scettici, altri ottimisti. Il mandato di tutti noi scade insieme, nel 2025, abbiamo due anni per impegnarci in una politica diversa rispetto a quella di frammentazione tipica degli anni Novanta. La decisione dipenderà comunque dal Curc, Comitato universitario regionale di coordinamento delle università pugliesi".