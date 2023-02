Revenge porn e cyberbullismo, reati in crescita a Bari: in un anno 222 casi. Le vittime sono donne e minori

Presentati, questa mattina nel capoluogo pugliese, i dati delle segnalazioni giunte nel 2022 allo sportello d'ascolto per gli episodi di violenza digitale e pornografia non consensuale. Rinnovata l'intesa fra l'assessorato al Welfare e l'associazione Gens Nova per le iniziative di contrasto al fenomeno

Nel corso dell'ultimo anno sono state 154 le segnalazioni telefoniche, di cui 117 da parte di donne, la maggior parte delle quali tra i 15 e i 50 anni, giunte al numero unico attivato dall'assessorato comunale al Welfare e dall'associazione Gens Nova per denunciare reati di violenza digitale, revenge porn e cyberbullismo. Il Comune di Bari e l'associazione di volontariato hanno rinnovato, questa mattina, il protocollo d'intesa per le attività a sostegno delle vittime. Confermato il numero unico 340 5600875 a cui chiunque può rivolgersi per chiedere aiuto e segnalare episodi riferiti a reati di pornografia non consensuale, violenze psicologiche tramite i social media e tramite i canali internet. Il numero di ascolto, per sostegno e informazioni, è raggiungibile tutti i giorni, anche festivi, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 alle 20.

Oltre alle segnalazioni telefoniche, i dati baresi registrano altri 68 casi affrontati direttamente dallo sportello dedicato, per un totale di 222 richieste di aiuto in poco più di un anno. I numeri indicano, purtroppo, una crescita dei reati di revenge porn (soprattutto negli adulti) e di sexting fra i minorenni.

Grazie al rinnovo del protocollo fino al 2025, il Comune e Gens Nova saranno impegnati nella promozione di azioni e politiche attive finalizzate al sostegno, legale e psicologico, delle vittime che vedono le proprie immagini e i propri video a contenuto sessualmente esplicito divulgati senza alcuna autorizzazione. L'assistenza morale e legale, per le vittime di questi terribili reati, è garantita in forma gratuita dai volontari di Gens Nova.