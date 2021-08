Riparte il cinema Abc: nove film sotto le stelle, poi la riapertura della storica sede a Bari

La notizia comunicata sulla pagina Fb della sala cinematografica: si ricomincia dal 21 agosto a metà settembre con nove proiezioni in versione 'arena sotto le stelle' a Santeramo, per poi riprendere la regolare programmazione nella storica sede di via Marconi

Il cinema Abc di Bari è pronto a ripartire. L'annuncio arriva via Facebook attraverso la pagina della sala cinematografica barese: "Riparte il Cinema Abc e riparte con -ArenaAbc-". Le attività riprenderanno sabato 21 agosto, con una iniziale novità: "Il cinema Abc diventa arena con la programmmazione di 9 film di qualità che si svolgerà sotto le stelle di Santeramo in Colle, in Via Stazione 42".

Le proiezioni sono in programma fino al 12 settembre, poi si tornerà nella storica sede del rione San Cataldo: "Sarà l'inizio di una -nuova stagione- cinematografica per il cinema di Via Marconi a Bari - è spiegato ancora nel messaggio Fb - che riprenderà la regolare programmazione nella sua sede storica a partire da fine settembre, con la solita passione che da sempre lo contraddistingue".

L'attività del cinema era stata sospesa ad aprile 2019, e da allora la sala era rimasta chiusa, ad eccezione di una breve parentesi, nell'ottobre dello stesso anno, per ospitare le proiezioni del Brasil Film Fest.