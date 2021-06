Il Kursaal Santa Lucia riapre le porte al pubblico dopo il restauro: visite guidate per il 'Solstizio della Cultura'

L'iniziativa organizzata in collaborazione con il Fai il prossimo 21 giugno: "Un evento simbolico di ripartenza e rinascita della Cultura in Puglia dopo la pandemia"

Il Kursaal Santa Lucia è pronto a 'mostrarsi' al pubblico. A meno di due anni dall'avvio dei lavori, il restauro è stato completato e "con la stagione artistica 2021/22 diventerà “Casa delle Arti e dei Suoni” tornando alla piena fruizione pubblica", annuncia la Regione.

Intanto, il prossimo 21 giugno, giorno del solstizio d'estate, il teatro riaprirà le porte ai visitatori, per una serie di visite guidate organizzate in collaborazione con il Fai. In quel giorno, infatti, è in programma il 'Solstizio della Cultura', "un evento simbolico di ripartenza e rinascita della Cultura in Puglia dopo la pandemia, con l‘apertura al pubblico di un luogo simbolo della città di Bari e della Puglia, dopo la realizzazione del progetto di restauro, partito nel 2019 e sviluppato direttamente da Regione Puglia in stretta collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari".

In mattinata, il rinnovato spazio culturale sarà presentato nel corso di una conferenza stampa, mentre le visite guidate al cantiere, realizzate in collaborazione con la delegazione FAI Fondo Ambiente Italiano di Bari e l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari e grazie alla disponibilità il raggruppamento di imprese appaltatrici guidato dalla COBAR S.p.A. di Altamura, sono in programma dalle ore 19.00 alle ore 23.00 ogni 30 minuti e potranno partecipare un massimo di 20 persone per volta nel rispetto nelle norme anti COVID (prenotazioni a partire dalle ore 17.00 di venerdì 18 giugno su https://www.eventbrite.it/o/regione-puglia-33702442155 e su www.regione.puglia.it ). I visitatori sono invitati a portare con sé, ove ne dispongano, una “foto di famiglia” scattata nel Kursaal in passato.

Inoltre, all’interno del Kursaal saranno presenti una serie di installazioni site specific pensate appositamente dal Maestro Franco Dell’Erba, uno tra i più significativi esponenti dell’arte contemporanea italiana. All’esterno del Kursaal Santalucia, infine, sarà posizionata una cassa armonica, offerta dall’azienda pugliese di luminarie Paulicelli, realizzata nel 2019 in occasione del centesimo anniversario di attività della ditta che porta la bellezza e la magia delle luminarie in Italia e nel mondo quale tratto identitario della Cultura pugliese.

(Il salone Giuseppina del Kursaal Santa Lucia)