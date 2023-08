Anno scolastico 2023/24, in Puglia scuole aperte dal 14 settembre

La prima campanella del nuovo anno scolastico suonerà, per gli studenti pugliesi, il prossimo 14 settembre. Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso note, oggi, le date di riapertura delle scuole nelle varie regioni italiane.

Il programma del dicastero prevede il rientro sui banchi, già dal 5 settembre, degli studenti della provincia autonoma di Bolzano. Lunedì 11 settembre ripartiranno le lezioni in Piemonte, Valle D'Aosta e nella provincia autonoma di Trento. Il 12 settembre torneranno nelle aule gli alunni della Lombrardia. Il 14 settembre, insieme alle scuole pugliesi, riapriranno anche gli istituti di Calabria, Liguria, Molise e Sardegna.

In Puglia, la chiusura dell'anno scolastico 2023/24 è prevista per il 7 giugno. Nella regione lo stop alle lezioni per le festività natalizie scatterà dal 23 dicembre e terminerà il 5 gennaio 2024, mentre le festività pasquali cominceranno il 28 marzo 2024 e finiranno il 2 aprile. Per la regione Puglia sono previste ulteriori sospensioni dell'attività didattica il 9 dicembre, il 12 e 13 febbraio.