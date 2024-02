Si rialza il sipario sul Teatro Duse, ecco la nuova sede in via Carulli: "Allestita grazie al lavoro di squadra"

È ripartita lo scorso ottobre l'avventura del Teatro Duse, con una nuova sede in via Carulli. Il politeama. fondato nel 2000 dalla cantautrice barese Mia Fanelli, aveva dovuto sospendere temporaneamente dopo l'abbandono dello storico spazio in via Cotugno. Il 'nuovo inizio' è stato sancito nello scorso novembre con i primi spettacoli proposti al pubblico nella nuova sede del quartiere Madonnella.

La riapertura è dovuta alla caparbietà di Mia Fanelli e al sostegno di un gruppo di attrici che collaborano alla gestione del teatro, occupandosi non solo della recitazione sul palco, ma anche dell'allestimento della struttura e degli aspetti legati alla preparazione degli spettacoli. Le attrici Caterina Firinu, Monica Angiuli e Tiziana Basili, lavorano alacremente per fornire tutto ciò che serve alle colleghe e ai colleghi che calcano il palcoscenico del politeama barese. Le tre artiste sono anche fra le protagoniste del cartellone del teatro Duse, con una serie di lavori in imminente preparazione.

Oltre al calendario degli spettacoli già programmati fino a giugno, nel politeama sono organizzati anche corsi teatrali (per bambini e adulti). Sono previsti anche spettacoli fuori cartellone: le compagnie teatrali in cerca di un luogo ove esibire i propri lavori possono 'trovare ospitalità' nel Duse.

Il teatro Duse è nato a Bari all'inizio del XXI secolo, da un'indea di Mia Fanelli. Fu Luigi Angiuli a suggerire di intitolare la struttura alla celebre attrice teatrale italiana, Eleonora Duse, vera icona mondiale dell'arte vissuta fra il 1800 e gli inizi del 1900.