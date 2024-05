Ricambi d'auto contraffatti, maxi sequestro in tutta Italia: operazione anche in Puglia

I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Torino hanno portato a termine una vasta operazione a contrasto della contraffazione nel settore dell'automotive, nel corso della quale sono state sopposte a sequestro circa 500 mila parti per auto recanti le effigi contraffatte delle più note case automobilistiche nazionali e internazionali (Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Citroen, Opel, Peugeot, Dacia, Skoda, Ford, Volkswagen, Toyota, Nissan, Renault, Seat, Iveco, Chevrolet), non hé numerosi macchinari e stampi utilizzati per l'illecita produzione, per un controvalore commerciale stimabile in oltre 8 milioni di euro. Lo riporta l'Adn Kronos.

Sono state eseguite su tutto il territorio nazionale molteplici perquisizioni su disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente, in particolar modo in Piemonte, Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Lombardia e Toscana, relativamente non solo agli stabilimenti di produzione piemontesi ma anche a tutti i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio individuati oggetto dei sequestri effettuati sono risultati riconducibili alla componentistica per auto, quali copricerchi, coprimozzo, stemmi, elementi ornamentali e tuning per carrozzeria, riproducenti - senza il possesso di alcuna licenza/autorizzazione - i marchi rientranti nell'alveo del diritto della proprietà industriale delle citate case automobilistiche.

Sono 20, in tutto, i soggetti indagati che dovranno rispondere, in concorso, di fabbricazione e commercio di prodotti contraffatti, con l'aggravante di averli commessi in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, e di ricettazione