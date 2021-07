Riccardo Muti compie 80 anni, l'omaggio della 'sua' Molfetta: "Tanti auguri, maestro"

Il maestro Riccardo Muti compie oggi ottant'anni, e Molfetta dedica un omaggio speciale al suo "illustre concittadino". Ad esprimere gli auguri di tutta la comunità è il sindaco, Tommaso Minervini, che sulla sua pagina Facebook pubblica un video in cui si alternano immagini della cittadina con quelle di alcune esibizioni del celebre direttore d'orchestra.

"Recentemente, in una intervista al Corriere della Sera - ricorda Minervini nel suo post - il nostro illustre concittadino non ha mancato ancora una volta di parlare della nostra città. "Ho avuto la fortuna di crescere negli anni 50 e di frequentare il liceo di Molfetta, dove aveva studiato Salvemini". Muti - prosegue ancora Minervini - ha una carriera internazionale straordinaria, ha diretto le più prestigiose orchestre: dai Berliner Philharmoniker alla Bayerischer Rundfunk, dalla New York Philharmonic all’Orchestre National de France, dalla Philharmonia di Londra alla Wiener Philharmoniker. E con questa esperienza in giro per il mondo è stato ambasciatore prestigioso della grande musica e insieme di Molfetta, una personalità identitaria della nostra comunità all’estero".

Nato a Napoli il 28 luglio del 1941 per volontà della madre (di origini partenopee), Riccardo Muti vive a Molfetta (il padre è pugliese) fino all'adolescenza.

"E pensare - ricorda ancora il sindaco Minervini - che tutto iniziò con un regalo di San Nicola - la tradizione più amata dai bambini molfettesi - quando ricevette in dono un piccolo astuccio con un violino da due quarti. Poi le lezioni del maestro Aldo Gigante e la prima esibizione nel Seminario regionale nel maggio del 1952. Oggi anche il servizio pubblico televisivo renderà omaggio a Muti, con una programmazione speciale a lui dedicata su Rai5, alle 18 e alle 21.15. Emozioni e note da non perdere. Tutti noi molfettesi, in Italia e nel mondo, con un video celebrativo vogliamo esprimere gli auguri più cari e più belli. Tanti auguri, Maestro!".