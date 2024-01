Riccardo Muti al Petruzzelli, baresi in coda per i biglietti: concerto sold out in un'ora

Biglietti sold out nel giro di un'ora per il concerto del maestro Riccardo Muti al teatro Petruzzelli, in programma il prossimo 13 maggio. Ad annunciarlo è la stessa Fondazione, che sui social ha postato una foto della coda al botteghino in mattinata.

"La pioggia non ha fermato il pubblico del Petruzzelli che dopo una sola ora dall'apertura del botteghino aveva già acquistato tutti i posti del concerto del maestro Riccardo Muti che al Teatro Petruzzelli dirigerà i Wiener Philharmoniker, in un grande appuntamento fuori abbonamento, il prossimo 13 maggio - si legge nel messaggio pubblicato insieme alla foto - Una risposta eccezionale che conferma il legame fra i baresi e il loro Teatro".