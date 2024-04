Riccardo Muti in concerto al Petruzzelli: poltronissime in vendita dal 24 aprile

Saranno in vendita dal prossimo 24 aprile le poltronissime per il concerto di Riccardo Muti al Petruzzelli. La vendita avverrà solo al botteghino e saranno 80 i posti disponibili, tra poltronissime in platea e posti a sedere nel palco centrale di secondo ordine. Ogni acquirente potrà comprare un massimo di due biglietti.

Il concerto, fuori abbonamento, è in programma il prossimo 13 maggio: il maestro Muti dirigerà i Wiener Philharmoniker al teatro Petruzzelli di Bari il 13 maggio alle 20.30. Il programma prevede l'esecuzione di brani di Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia n.35, in Re maggiore, KV 385 "Haffner" e di Franz Schubert Sinfonia n. 9, in Do maggiore, D 944 "La Grande".