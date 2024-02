Controllare il diabete, ridurre l'appetito e curare la steatosi epatica con il semaglutide: una ricerca di Istituto 'De Bellis' e Uniba

Controllare il diabete, ridurre l'appetito e curare la steatosi epatica: è il risultato della ricerca effettuata da un team multidisciplinare di studiosi dell’Irccs 'Saverio de Bellis' di Castellana Grotte guidato dalla dottoressa Mariapia Scavo, prima firmataria di un articolo scientifico. Il report ha visto la partecipazione di biologi funzionali e molecolari, nutrizionisti, endocrinologi ed è stato realizzato in collaborazione anche con l’Università degli Studi di Bari. Secondo la ricerca, la semaglutide, un farmaco comunemente impiegato per la cura del diabete di tipo 2, riduce la fibrosi e la steatosi epatica attraverso l’azione di microvescicole circolanti che agiscono selettivamente su quelle cellule che nel fegato sono deputate alla produzione del tessuto fibrotico: le cellule stellate.

La semaglutide è un farmaco che regolarizza i livelli glicemici legandosi ed attivando il recettore GLP-1 che rappresenta, dunque, il bersaglio molecolare del farmaco. Recentemente è stato segnalato nella letteratura internazionale un miglioramento della steatosi/fibrosi che spesso accompagna il diabete di tipo 2, sebbene non sia mai stato spiegato come questo avvenga. “La difficoltà nel comprendere il meccanismo di azione della semaglutide è dovuta al fatto che il suo recettore molecolare, GLP-1, è assente nel fegato, e quindi fino ad oggi era inspiegabile l’effetto sulla riduzione della fibrosi e/o steatosi”, riferisce il Direttore Scientifico Gianluigi Giannelli. “La nostra ricerca – prosegue Giannelli – per la prima volta dimostra che in seguito al trattamento con semaglutide vengono rilasciate in circolo alcune microvescicole extracellulari che raggiungono il fegato attraverso la circolazione sanguigna, entrano nelle cellule stellate riducendo la fibrosi”