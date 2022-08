Ricercatore barese scopre i 'segreti' dell'Universo: Pierluca Carenza premiato dalla Società Italiana di Fisica

Premiato "per i suoi rilevanti contributi allo studio della produzione di assioni da supernove, con un'originale accurata trattazione della sottostante dinamica nucleare": con questa motivazione il ricercatore barese, Pierluca Carenza, ha vinto l'edizione 2022 del premio nazionale 'Giuliano Preparata' della Società Italiana di Fisica. Il giovane studioso, laureto in Fisica a Bari nel 2018, ha occupato il ruolo di dottore di ricerca nel capoluogo pugliese e dal 2022 è ricercatore post-doc nell'Università di Stoccolma, in Svezia.

Il premio 'Giuliano Preparata' è destinato ad un giovane laureato, dopo il primo gennaio 2017, che abbia discusso una tesi su un argomento di Fisica Teorica. Il dottor Carenza ha vinto grazie al suo lavoro scientifico sugli assioni, particelle ipotetiche elementari la cui scoperta potrebbe dare una risposta al problema della materia oscura nell'Universo.

La premiazione del giovane ricercatore, per la tesi intitolata 'Astrophysical and cosmological bounds on axions and axion-like particles', avrà luogo il prossimo 12 settembre a Milano, durante la cerimonia inaugurale del 108° Congresso Nazionale della Società Italiana di Fisica.