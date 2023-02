Patologie cardiovascolari, un metodo dei ricercatori Uniba per la diagnosi precoce: "Proteine usate per scoprire il rischio di ammalarsi"

Lo studio scientifico permetterà di realizzare biomarker per diagnosticare possibili malattie cardiovascolari e di effettuare terapie con farmaci mirati. Un lavoro scientifico, supportato dall'Università di Bari e condotto da un gruppo multicentrico con competenze in varie discipline, ha permesso di richiamare l’attenzione internazionale sull’importante ruolo svolto da diverse proteine dei mitocondri, centrali energetiche delle nostre cellule, nell’insorgenza e nel trattamento di patologie cardiovascolari.

La ricerca, pubblicata sulla prestigiosa rivista medico scientifica internazionale 'Biochemical Pharmacology', sostenuta con fondi Mur, ha esaminato i dettagli molecolari più studiati sul ruolo dei mitocondri nell’insorgenza delle patologie cardiovascolari, dall’ipertensione al danno da ischemia e riperfusione.

"I risultati delle analisi condotte hanno almeno due implicazioni nella gestione delle patologie cardiovascolari - spiega il professor, Ciro Leonardo Pierri, del Dipartimento di Farmacia e Scienze del Farmaco, tra i principali responsabili del lavoro - La prima implicazione riguarda la possibilità di utilizzare i bersagli molecolari oggetti dello studio, e i prodotti delle reazioni che gli stessi target presiedono, come biomarker di patologie cardiovascolari. Presso i laboratori dei centri di ricerca coinvolti nello studio esistono infatti gli strumenti più moderni e potenti per le analisi di sequenziamento e di metabolomica, in grado di identificare le variazioni nella composizione e nella quantità delle macromolecole e delle molecole oggetto dello studio, che possono riflettere l’insorgenza delle suddette patologie. La seconda implicazione riguarda la predizione di farmaci attraverso analisi strutturali di cui il team è esperto. Gli approcci computazionali e di biologia strutturale descritti nella 'review', grazie al supporto delle macchine del centro calcolo del progetto ReCaS-Bari, permetteranno di identificare molecole con alta affinità per i target mitocondriali oggetto di studio, con lo scopo di impiegarle nel trattamento di patologie cardiovascolari, anche nel contesto del riposizionamento di farmaci noti, che essendo già approvati nel trattamento di patologie differenti, potranno essere direttamente impiegate, dopo le analisi di validazione in vitro, per le finalità proposte, non dovendo ripercorre l’iter dei trial clinici".

Allo studio hanno preso parte i dottori, Maria Noemi Sgobba, Rosa Di Lorenzo e Vincenzo Tragni (dottorande e post-doc dell’Università di Bari), insieme ai dottori, Lucas Cafferati-Beltrame, (dottorando Uniba dal 2022, dopo aver conseguito la laurea in Biotecnologie in Brasile) e Nikola Schlosserova (dottoranda della Repubblica Ceca, ospite presso i laboratori Uniba).

Lo studio è nato da una collaborazione tra i laboratori del professorr Pierri, della professoressa Todisco dell’Università della Basilicata, dei professori Gallo e Musio del Politecnico di Bari, Petrosillo e Marzulli dell’ Ibiom-Cnr, Lentini e Cavalluzzi del dipartimento di Farmacia, Pesce, Guerra, Volpicella, La Piana e De Grassi del dipartimento di Bioscienze, Palese del Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze dell’università di Bari.