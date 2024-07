Ricercatrice barese vince l'Oscar europeo per la matematica: a Cristiana De Filippis il premio Ems

Trentuno anni, nata a Bari e cresciuta a Matera, docente e ricercatrice di Analisi matematica all’Università di Parma: Cristiana De Filippis ha ricevuto oggi il Premio della European Mathematical Society, una sorta di 'oscar' della matematica, il più importante e prestigioso riconoscimento a livello europeo.

La giovane docente di origini baresi è fra i dieci vincitori premiati oggi a Siviglia, in Spagna, insieme a un'altra ricercatrice italiana, Maria Colombo, 35 anni, che è nata a Luino (Varese) e insegna al Politecnico di Losanna.

Considerata dalla rivista Forbes una delle 100 donne italiane di successo del 2023, De Filippis, come riporta l'Ansa, è anche fra le persone più citate della matematica mondiale nella sua generazione, secondo la banca dati dell'American Mathematical Society. A Siviglia è stata premiata per gli "eccezionali contributi" alla Teoria della regolarità ellittica e il riconoscimento si aggiunge alla lunga serie di premi che si è aggiudicata finora, come il G-Research Prize ricevuto a Oxford nel 2019 e Il Premio Iapichino dell'Accademia dei Lincei nel 2020.

Il Premio EMS, inaugurato nel 1992 e caratterizzato da un “albo d’oro” ricco di figure di altissimo livello scientifico, è stato vinto finora soltanto da quattro tra matematiche e matematici italiani.