Impegnati nel servizio di vigilanza e assistenza sulle spiagge baresi, riconoscimento per i volontari di Gens Nova

Per tutta l'estate hanno 'pattugliato' i tratti di litorale più frequentati: in 29 hanno ricevuto il riconoscimento per l'impegno portato avanti al fianco della Polizia locale per garantire la sicurezza dei bagnanti