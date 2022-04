Dal Venezuela a Bari, per Adriana e Vito i ricordi si riscoprono in un campo di tulipani

Una visita tra la natura, che si trasforma un ritorno alle origini per Adriana e Vito. Alle 'radici', perché la musica li ha trasportati al loro Venezuela, dove si sono conosciuti prima del trasferimento a Bari. L'occasione è stato l'appuntamento nel campo dei ‘Tulipani di Puglia’, a Cascina Savino, nel Foggiano, dove nella mattinata di ieri si sono esibiti i ballerini del collettivo romano ‘Dare to share’, che ieri mattina si sono esibiti tra i fiori, nell’anfiteatro di paglia. I loro occhi, come raccontano nel video pubblicato da FoggiaToday si sono illuminati alle prime note di ‘Gracias a la vida’, che è un po’ la colonna sonora della loro vita.