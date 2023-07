Monumento in via Dell'Arca, ricostruite le targhe vandalizzate: domani a Bari il ricordo delle vittime della strage

Domani, venerdì 28 luglio, ricorre l'ottantesimo anniversario della strage di via Niccolò dell’Arca (28 luglio 1943), l’amministrazione comunale di Bari, insieme all’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) e al Coordinamento antifascista, ha organizzato una serie di appuntamenti per ricordare il tragico evento nel quale persero la vita 20 persone e altre 50 rimasero ferite durante un corteo pacifico organizzato per accogliere gli antifascisti all’uscita del carcere, all’indomani della caduta del regime.

In occasione di questa ricorrenza, d’accordo con l’Anpi, l’amministrazione comunale ha effettuato una serie di interventi manutentivi, finalizzati a restituire decoro e bellezza all’area in cui sorge il monumento.

In particolare sono state effettuate le riproduzioni delle due targhe vandalizzate che riportano i nomi delle vittime della strage (saranno scoperte domani) e la pulizia accurata del monumento in acciaio. È stato compiuto il ripristino dei corpi illuminanti dedicati, oltre alla sistemazione dell’aiuola, il ripristino della continuità delle siepi perimetrali (con la mesa a dimora di 50 nuove piante) e stesa di prato pronto per l’intera estensione dell’aiuola (circa 180 metri quadri). Sono, infine, state pulite le pietre d’inciampo e sono state posizionate tre fioriere a ciotola.