In leggera salita i ricoveri non critici Covid in Puglia: occupazione dei posti letto al 10%

Sale al 10% il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti di area medica non critica Covid negli ospedali pugliesi. Il dato, in aumento di un punto percentuale rispetto ai giorni scorsi, è stato ricavato dal monitoraggio dell'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e aggiornato al 26 giugno. Lo riporta l'agenzia Dire.

Il dato è più alto di un punto rispetto alla media nazionale e di sei rispetto al 26 giugno dell'anno scorso quando era occupato il 4% dei posti letto. È fermo al 2% il tasso di occupazione dei posti in terapia intensiva: la percentuale pugliese è in linea con la media italiana.