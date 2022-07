Sconti per il servizio di mensa scolastica: il Comune di Bari riduce le tariffe 2022/23 alle famiglie con reddito basso

Il provvedimento prevede l'esenzione dal pagamento per le famiglie con Isee inferiore a 6mila euro ed un risparmio del 38% per i redditi sotto i 12mila euro. L'assessora Romano "Per avere lo sconto non ci sarà bisogno di presentare domanda"