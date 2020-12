Rientri dei fuorisede a Bari per le Feste, treni vuoti in stazione a Bari: "Per ora nessun esodo"

"Abbiamo viaggiato tranquilli, il treno era quasi vuoto e anche alla partenza non abbiamo avuto alcuna impressione di esodo verso il Sud".é quanto hanno dichiarato all'Ansa due studenti universitari fuori sede di 19 e 24 anni arrivati oggi a Bari da Lombardia ed Emilia Romagna.

I giovani sono scesi nella stazione di Bari provenienti rispettivamente da Milano e Modena. Con loro un'altra decina di passeggeri del treno proveniente da Milano e arrivato a Bari alle 17.05 è scesa nel capoluogo pugliese, lasciando dietro di sé carrozze quasi completamente vuote. E alla domanda se prima di mettersi in viaggio abbiano fatto il tampone per accertare la negatività al Covid, qualcuno risponde "quello rapido: negativo", altri dicono di averlo prenotato per i prossimi giorni in Puglia.