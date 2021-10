Una catasta di rifiuti abbandonati a due passi dal Polivalente: al via le operazioni di pulizia

Una piccola discarica a cielo aperto, alle spalle del Polivalente di Japigia, in cui erano stati abbandonati rifiuti di ogni genere. In questi giorni, all'interno dell'area, sono finalmente partite le operazioni di pulizia: a renderlo noto è l'associazione Gens Nova, che nelle scorse settimane aveva segnalato il sito in questione.

"Siamo contenti di poter dare questa bella notizia", commentano i volontari, da tempo impegnati a tutela dell'ambiente e in particolare contro il fenomeno dell'abbandonato dei rifiuti.