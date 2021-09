Rifiuti abbandonati su strade statali e provinciali, i sindaci pugliesi chiedono aiuto alla Regione: "Una vera e propria emergenza"

Il presidente di Anci Puglia, Domenico Vitto, ha inviato una nota al governatore Emiliano per chiedere "l’immediata attivazione di un tavolo operativo permanente" per contrastare un fenomeno dai pesanti contraccolpi ambientali ma anche di 'immagine'

Una brutta cartolina, purtroppo sempre più ricorrente, per chi percorre le strade pugliesi: sacchi di spazzatura e rifiuti di ogni genere abbandonati lungo statali e provinciali.

Un fenomeno sempre più dilagante da indurre i sindaci pugliesi a chiedere aiuto alla Regione. In una nota inviata al governatore Michele Emiliano, infatti, il presidente Anci Puglia Domenico Vitto ha chiesto - si legge in una nota di Anci - "l’immediata attivazione di un tavolo operativo permanente, che coinvolga la Regione, l’Anas, l’Anci, l’Upi, la Città Metropolitana di Bari e anche le Forze dell’ordine, per contrastare" un problema sempre più diffuso.

"E’ necessario e urgente - commenta Vitto - affrontare con decisione quella che è ormai divenuta una vera e propria emergenza ambientale, che interessa specialmente le strade provinciali, devastate e sommerse da cumuli di rifiuti abbandonati. All’evidente disastro ambientale – continua – si aggiunge quello economico, con gravissime ripercussioni negative per il sistema turistico pugliese. Il turismo di qualità si muove in funzione della salubrità dei luoghi, pertanto, è inammissibile vedere tutte le strade interne trasformate in discariche d’asfalto".

Infine il presidente di Anci Puglia ribadisce la necessità di "una azione congiunta, coordinata e programmata su tutto il territorio regionale, integrata da un’attività sistematica di monitoraggio, che deve coinvolgere fattivamente tutti gli enti preposti e che non può gravare esclusivamente sui Comuni".

(foto di repertorio)